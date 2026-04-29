टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले कप्तान, बाबर आजम सबसे आगे निकले

बाबर आजम

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम टी20 क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में अब तक बतौर कप्तान नौ शतक लगाए हैं। उन्होंने अफ्रीका के क्रिकेटर फाफ डुप्लेसी का रिकॉर्ड तोड़ा है। बाबर आजम पाकिस्तान सुपर 2026 में दो शतक लगा चुके हैं।