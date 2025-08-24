जब चेतेश्वर पुजारा ने अकेले खेल लिए 87.5 ओवर, ये हैं भारत के 5 'धीमी' पारियों के धुरंधर

रविवार 24 अगस्त को चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा गेंदों वाली पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। वे एकमात्र भारतीय हैं, जिन्होंने 500 से ज्यादा गेंद एक टेस्ट पारी में खेली हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 में एक टेस्ट में 525 गेंद खेली थीं। इस तरह उन्होंने अकेले 87.5 ओवर खेले।
टीम इंडिया के लिए 'धीमी' पारियों के धुरंधरों की लिस्ट में दूसरा नाम भारत की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2004 में 495 गेंद खेली थीं। उन्होंने 80 से ज्यादा ओवर अकेले अपने बल्ले से खेले थे।
नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भारत के लिए गेंदों के हिसाब से टेस्ट क्रिकेट में सबसे लंबी पारी खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है, जिन्होंने 1997 में 491 गेंद खेली थीं। कई साल वे टॉप पर रहे।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1992 में रवि शास्त्री ने 477 गेंदों का सामना एक पारी में किया था। टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए ये अब चौथी सबसे धीमी पारी गेंदों के हिसाब से है।
महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का नाम इस लिस्ट में अब पांचवें स्थान पर है, लेकिन वे कई साल तक पहले स्थान पर भी रहे थे। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1981 में 472 गेंदों का सामना एक टेस्ट मैच की एक पारी में किया था।