जब चेतेश्वर पुजारा ने अकेले खेल लिए 87.5 ओवर, ये हैं भारत के 5 'धीमी' पारियों के धुरंधर

पुजारा का अविश्वसनीय रिकॉर्ड

रविवार 24 अगस्त को चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा गेंदों वाली पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। वे एकमात्र भारतीय हैं, जिन्होंने 500 से ज्यादा गेंद एक टेस्ट पारी में खेली हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 में एक टेस्ट में 525 गेंद खेली थीं। इस तरह उन्होंने अकेले 87.5 ओवर खेले।