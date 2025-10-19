भारत के लिए कम से कम 500 मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट, रोहित शर्मा भी बने इस क्लब का हिस्सा

सचिन तेंदुलकर भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 664 इंटरनेशनल मैच तीनों फॉर्मेट में खेले थे। वे एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 600 से ज्यादा मैच खेले हैं। वे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं।
विराट कोहली भारत के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने 550 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच भारत के लिए खेले हैं। वे अब तक 551 मैच खेल चुके हैं। 551वां मैच वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में खेल रहे हैं।
भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर एमएस धोनी हैं, जिन्होंने 535 इंटरनेशनल मैच भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेले थे।
भारत की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ भारत के लिए चौथे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने भारत के लिए कुल 504 इंटरनेशनल मैच तीनों फॉर्मेट में खेले थे।
हिटमैन रोहित शर्मा भारत के पांचवें ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 या इससे ज्यादा मुकाबले खेले हैं। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच भारतीय टीम के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में रोहित शर्मा पांचवें पायदान पर हैं। रोहित पर्थ में अपना 500वां इंटनरेशनल मैच खेलने उतरे। हालांकि, रन उनके बल्ले से 8 ही निकले।