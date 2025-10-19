भारत के लिए कम से कम 500 मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट, रोहित शर्मा भी बने इस क्लब का हिस्सा

रोहित शर्मा पांचवें भारतीय

हिटमैन रोहित शर्मा भारत के पांचवें ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 या इससे ज्यादा मुकाबले खेले हैं। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच भारतीय टीम के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में रोहित शर्मा पांचवें पायदान पर हैं। रोहित पर्थ में अपना 500वां इंटनरेशनल मैच खेलने उतरे। हालांकि, रन उनके बल्ले से 8 ही निकले।