Most 50 Plus Score in 2025 Test Cricket Ravindra Jadeja shook world cricket Become No 1 Rishabh Pant Harry Brook
रवींद्र जडेजा ने वर्ल्ड क्रिकेट को हिलाया, 2025 में कर दिया वो कारनामा जो कोई और ना कर पाया

रवींद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2025 का अपना दूसरा शतक जड़ा। इसी के साथ वह इस साल सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने लिस्ट में ऋषभ पंत को पछाड़ा है।

Lokesh KheraSat, 4 Oct 2025 06:30 AM
1/6

रवींद्र जडेजा ने वर्ल्ड क्रिकेट को हिलाया

भारतीय हरफनमौला रवींद्र जडेजा ने वर्ल्ड क्रिकेट को उस समय हिलाया, जब उन्होंने अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी पहले टेस्ट में 50 रन का आंकड़ा पार किया। जडेजा यहीं नहीं रुके उन्होंने इस मैच में शतक जड़ अपनी साल की दूसरी सेंचुरी ठोकी।

2/6

जडेजा बने नंबर-1

इस शानदार प्रदर्शन के साथ रवींद्र जडेजा साल 2025 में सबसे ज्यादा पारियों में 50 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, जडेजा ने इस साल 5 अर्धशतक और 2 शतक जड़े हैं। इस तरह उन्होंने 50 रन का आंकड़ा 7 बार पार किया है। उनके अलावा अभी तक यह कारनामा इस साल कोई नहीं कर पाया।

3/6

ऋषभ पंत दूसरे नंबर पर खिसके

इंग्लैंड दौरे पर धमाल मचाने वाले ऋषभ पंत 6 पारियों में 50 रन का आंकड़ा पार कर इस लिस्ट में नंबर-1 पर बने हुए थे, मगर चोट के चलते वह वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी सीरीज का हिस्सा नहीं है। जिसका फायदा जडेजा ने उठाया और वह इस लिस्ट में उन्हें पछाड़ नंबर-1 बन गए हैं।

4/6

हैरी ब्रूक और बेन डकेट भी लिस्ट में

इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक और बेन डकेट भी इस लिस्ट में रवींद्र जडेजा से पीछे हैं। इन दो इंग्लिश बल्लेबाजों ने साल 2025 में 50 रन का आंकड़ा 5-5 बार पार किया है।

5/6

केएल राहुल ने ठोका एक और शतक

शानदार लय में चल रहे भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ साल का तीसरा शतक ठोक दिया है। वहीं वह इस साल दो अर्धशतक भी लगा चुके हैं। 5 फिफ्टी प्लस स्कोर के साथ वह भी इस लिस्ट में शामिल हैं।

6/6

शुभमन गिल

भारतीय कप्तान शुभमन गिल भी 5 फिफ्टी प्लस स्कोर के साथ इस लिस्ट में मौजूद हैं। इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने चार शतक जड़े थे, वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली पारी में वह अर्धशतक ठोकने में कामयाब रहे।

