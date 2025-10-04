रवींद्र जडेजा ने वर्ल्ड क्रिकेट को हिलाया, 2025 में कर दिया वो कारनामा जो कोई और ना कर पाया

जडेजा बने नंबर-1

इस शानदार प्रदर्शन के साथ रवींद्र जडेजा साल 2025 में सबसे ज्यादा पारियों में 50 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, जडेजा ने इस साल 5 अर्धशतक और 2 शतक जड़े हैं। इस तरह उन्होंने 50 रन का आंकड़ा 7 बार पार किया है। उनके अलावा अभी तक यह कारनामा इस साल कोई नहीं कर पाया।