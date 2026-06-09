मानव सुथार ने डेब्यू टेस्ट में एक-दो नहीं बल्कि 5 रिकॉर्ड बनाए, ऐसा करने वाले इकलौते भारतीय

डेब्यू टेस्ट में चमके

23 साल के स्पिनर मानव सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में कुल सात विकेट चटकाए और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने पहली पारी में 22 ओवर में 33 रन देकर छह विकेट चटकाए थे। सुथार डेब्यू टेस्ट में फाइफर पारी लेने वाले भारत के दसवें प्लेयर हैं। उनसे पहले यह कमाल अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, आर अश्विन, अमित मिश्रा, नरेंद्र हिरवानी, दिलीप दोशी, एस आबिद अली, वामन कुमार और मोहम्मद निसार ने किया।