लखनऊ जैसी टीम से हार गई RCB, ये 5 खिलाड़ी रहे सबसे बड़े दोषी,जितेश शर्मा तो माफी के काबिल नहीं, विराट कोहली भी

जितेश शर्मा सबसे बड़े दोषी

आरसीबी की आज की हार के सबसे बड़े दोषी जितेश शर्मा रहे। शर्मा के बल्ले से इस पूरे सीजन में ही रन नहीं निकले हैं। ऐसे में जब देवदत्त पडिकल के आउट हो जाने के बाद रजत पाटीदार के साथ एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी तब 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और कुछ खास नहीं कर सके। जितेश का आज के मैच में ना चलना और पाटीदार के साथ साझीदार ना बनाना आरसीबी की हार का बड़ा कारण रहा। जितेश शर्मा प्रदर्शन- 3 गेंद 1 रन