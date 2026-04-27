KKR और रिंकू सिंह के प्यार में दीवानी हुईं सांसद प्रिया सरोज, स्टेडियम में फहराया झंडा, तस्वीरों में देखिए खास पल

जून 2025 में हुई थी सगाई

बता दें कि रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई जून 2025 में हो गई है। हाल ही में रिंकू सिंह के पिता के देहांत के बाद अब तक इन दोनों ने शादी नहीं की है, लेकिन एक-दूसरे के साथ नजर आते हैं और खुलकर प्यार का इजहार करते हैं। वे अक्सर रिंकू सिंह की नेट प्रैक्टिस देखने भी जाती हैं। प्रिया सरोज उत्तरप्रदेश के मछलीशहर से समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद हैं।