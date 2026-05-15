खुला स्टांस, बिना हेलमेट लंबे-लंबे छक्के, 71 रनों की पारी में प्राइम धोनी की याद दिला गए कार्तिक, तस्वीरों में देखिए

IPL 2026 के 59वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी की।
संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ और उर्विल पटेल के आउट होने के बाद कार्तिक शर्मा ने ना सिर्फ सीएसके की पारी को संभाला बल्कि अपने लंबे-लंबे छक्कों से दर्शकों का मन भी मोहित किया।
कार्तिक शर्मा ने आज के मैच में लखनऊ के खिलाफ 42 गेंदों में 71 रनों की पारी खेली। अपनी इस धमाकेदार पारी के दौरान कार्तिक ने 6 चौके और 5 छक्के जड़े। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 169.05 का रहा।
कार्तिक शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी के साथ बैटिंग करते समय जो स्वैग दिखाया, उससे भी दर्शक काफी प्रभावित हुए। कार्तिक ने आज के मैच में ओपन स्टांस से भी बल्लेबाजी की।
उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के समय बिना हेलमेट पहने स्पिन गेंदबाजों को टैकल किया और ऐसे लंबे लंबे छक्के जड़े जो देखने लायक थे।
उनकी इस शानदार पारी के दौरान कई तस्वीरें ऐसी आईं, जो प्राइम धोनी की याद दिलाती हैं, जिनमें कार्तिक शर्मा ओपन स्टांस के साथ बिना हेलमेट के स्पिन गेंदबाजों को लंबे-लंबे छक्के जड़ते नजर आ रहे हैं।