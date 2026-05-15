खुला स्टांस, बिना हेलमेट लंबे-लंबे छक्के, 71 रनों की पारी में प्राइम धोनी की याद दिला गए कार्तिक, तस्वीरों में देखिए

42 गेंदों में बनाए 71 रन

कार्तिक शर्मा ने आज के मैच में लखनऊ के खिलाफ 42 गेंदों में 71 रनों की पारी खेली। अपनी इस धमाकेदार पारी के दौरान कार्तिक ने 6 चौके और 5 छक्के जड़े। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 169.05 का रहा।