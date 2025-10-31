खत्म हो गया शिवम दुबे का गोल्डन लक, जसप्रीत बुमराह समेत ये हैं T20I क्रिकेट के 5 सबसे बड़े लकी चार्म

पांडे जी नंबर 4 पर

भारत के बल्लेबाज मनीष पांडे एकमात्र भारतीय हैं, जिनकी स्ट्रीक अभी जिंदा है। वे पिछले 20 मैचों में प्लेइंग इलेवन में रहे और उन मैचों में भारत को हार नहीं मिली। 2018 से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अभी भी जीवित है, क्योंकि वे 2020 से मैच ही नहीं खेले हैं। वे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।