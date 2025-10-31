खत्म हो गया शिवम दुबे का गोल्डन लक, जसप्रीत बुमराह समेत ये हैं T20I क्रिकेट के 5 सबसे बड़े लकी चार्म

शिवम दुबे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के सबसे बड़े लकी चार्म थे, क्योंकि उनके रहते पिछले 37 मैचों में टीम इंडिया को हार नहीं मिली थी। 2019 से ये सिलसिला शुरू हुआ था, जो अब 2025 में आकर थमा है। दुबे इस लिस्ट में शीर्ष पर हैं।
युगांडा के पास्कल मुरुंगी अब शिवम दुबे का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, क्योंकि वे 27 मैचों से अपनी टीम के लिए लकी चार्म साबित हो रहे हैं। 2022 से 2024 तक उनके रहते टीम नहीं हारी थी। इस साल वे मैच नहीं खेले। वे लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं।
जसप्रीत बुमराह भी टीम इंडिया के लिए लकी चार्म साबित हो रहे थे। 2021 से अब तक वे 24 मैचों में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए खेले, लेकिन एक भी मैच में हार नहीं मिली। अब भारत मेलबर्न में हार गया। वे इस कल्ब में तीसरे पायदान पर हैं।
भारत के बल्लेबाज मनीष पांडे एकमात्र भारतीय हैं, जिनकी स्ट्रीक अभी जिंदा है। वे पिछले 20 मैचों में प्लेइंग इलेवन में रहे और उन मैचों में भारत को हार नहीं मिली। 2018 से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अभी भी जीवित है, क्योंकि वे 2020 से मैच ही नहीं खेले हैं। वे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।
अफगानिस्तान के पूर्व ओपनर मोहम्मद शहजाद जब टीम में थे तो 2016 से 2021 तक अफगानिस्तान की टीम एक भी मैच नहीं हारी थी। 19 मैचों तक उनकी ये स्ट्रीक चली थी। वे इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं।