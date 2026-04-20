IPL में सबसे ज्यादा बार लगातार 5 मैच जीतने वाले कप्तान, श्रेयस अय्यर ने की शेन वॉर्न की बराबरी

श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) ने रविवार को आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) को 54 रनों से रौंदा। यह पीबीकेएस की मौजूदा सीजन में छह मैचों में पांचवीं जीत थी। उसका एक मैच बारिश की भेंट चढ़ा। अय्यर ने बतौर कप्तान दूसरी बार लगातार पांच मैचों में जीत दर्ज की है। वह पंजाब से पहले केकेआर और दिल्ली की कमान भी संभाल चुके हैं।