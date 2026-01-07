न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले भारतीय, रोहित तोड़ेंगे सहवाग समेत 3 दिग्गज रिकॉर्ड!

रोहित शर्मा

'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा फेहरिस्त में छठे स्थान पर हैं। उन्होंने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 वनडे मैचों में 1073 रन बनाए हैं, जिसमें 38.32 का औसत रहा। रोहित आगामी सीरीज में लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। उन्हें सहवाग को पछाड़ने के लिए 85 और अजहरुद्दीन से आगे निकलने के लिए 46 रनों की दरकार है। वहीं, रोहित को गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए।