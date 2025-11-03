वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट अवॉर्ड जीतने वाले भारतीय, युवराज के बाद दीप्ति शर्मा ने किया ये कमाल

दीप्ति शर्मा

स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में गर्दा उड़ाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड जीता। वह गेंद और बल्ले से उपयोगी रहीं। उन्होंने 9 मुकाबलों में 215 रन बनाए, जिसमें 30.71 का औसत है। दीप्ति ने साथ ही सर्वाधिक 22 विकेट लिए। वह युवराज के बाद आईसीसी वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने वाली दूसरी भारतीय ऑलराउंडर हैं। मेजबान भारत ने नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से शिकस्त दी। यह भारतीय महिला टीम ने पहली आईसीसी ट्रॉफी है।