वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट अवॉर्ड जीतने वाले भारतीय, युवराज के बाद दीप्ति शर्मा ने किया ये कमाल

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने साल 2003 में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड जीता था। उन्होंने टूर्नामेंट में 11 मैचों में सर्वाधिक 673 रन बनाए। उनका औसत 61.18 का रहा। सचिन ने एक शतक और छह अर्धशतक लगाए थे। भारत को जोहानसबर्ग में आयोजित फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 125 रनों से हार मिली थी।
पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर युवराज सिंह 2011 में वनडे वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे। उन्होंने बल्ले और गेंद से छाप छोड़ी। युवराज ने 9 मैचों में 90.50 के औसत से 362 रन जुटाए। उनके बल्ले से एक शतक और चार अर्धशतक निकले। उन्होंने साथ ही 15 विकेट चटकाए। भारतीय टीम ने मुंबई में खेले गए फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेट से धूल चटाई थी।
दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली 2023 में भारत में आयोजित वनडे वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। उन्होंने 11 मैचों में सबसे ज्यादा 765 रन बटोरे। कोहली का औसत 95.62 का था। उन्होंने तीन सेंचुरी लगाईं और छह अर्धशतकीय पारियां खेलीं। टीम इंडिया को खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराया था।
खतरनाक पेसर जसप्रीत बुमराह ने साल 2024 में टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार हासिल किया। उन्होंने 8 मैचों में 15 शिकार किए थे। बुमराह टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने
स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में गर्दा उड़ाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड जीता। वह गेंद और बल्ले से उपयोगी रहीं। उन्होंने 9 मुकाबलों में 215 रन बनाए, जिसमें 30.71 का औसत है। दीप्ति ने साथ ही सर्वाधिक 22 विकेट लिए। वह युवराज के बाद आईसीसी वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने वाली दूसरी भारतीय ऑलराउंडर हैं। मेजबान भारत ने नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से शिकस्त दी। यह भारतीय महिला टीम ने पहली आईसीसी ट्रॉफी है।