टेस्ट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी, जडेजा की फिफ्टी पूरी; सचिन-कोहली में इतनी दूरी

रवींद्र जडेजा

अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा फेहरिस्त में छठे स्थान पर हैं। वह अभी तक 50 टेस्ट मैचों में जीत का हिस्सा रहे हैं। वह भारत के लिए 86 टेस्ट खेल चुके हैं। 36 वर्षीय जडेजा ने हाल ही में जीत की फिफ्टी पूरी की। जडेजा अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने शतक जड़ने के अलावा चार विकेट निकाले। भारत ने यह मैच पारी और 140 रनों से अपने नाम किया।