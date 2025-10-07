List of Indian players with Most Test wins Ravindra Jadeja Sachin Tendulkar Virat kohli टेस्ट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी, जडेजा की फिफ्टी पूरी; सचिन-कोहली में इतनी दूरी
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलटेस्ट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी, जडेजा की फिफ्टी पूरी; सचिन-कोहली में इतनी दूरी

टेस्ट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी, जडेजा की फिफ्टी पूरी; सचिन-कोहली में इतनी दूरी

टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा मैचों में जीत का हिस्सा रहने वाले टॉप 6 खिलाड़ियों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर से लेकर रवींद्र जडेजा तक हैं। अनुभवी ऑलराउंडर जडेजा ने हाल ही में फिफ्टी पूरी की।

Md.Akram Tue, 7 Oct 2025 02:52 PM
1/6

सचिन तेंदुलकर

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा मैचों में जीत का हिस्सा रहे। उन्होंने अपने 24 साल के करियर में 200 टेस्ट खेले, जिसमें से भारत ने 72 में विजयी परचम फहराया। वह 200 टेस्ट खेलने वाले इकलौते क्रिकेटर हैं।

2/6

विराट कोहली

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। वह भारत की तरफ से 62 टेस्ट मैचों में जीत का हिस्सा रहे। उन्होंने कुल 123 टेस्ट खेले। कोहली और सचिन के बीज 10 जीत का अंतर है। कोहली ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। वह टी20 इंटरनेशनल से भी संन्यास ले चुके हैं। वह भारत के लिए सिर्फ वनडे में एक्टिव हैं।

3/6

रविचंद्रन अश्विन

पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 61 टेस्ट में भारतीय टीम की जीत का हिस्सा रहे। उन्होंने अपने करियर में सबसे लंबे फॉर्मेट में 106 मुकाबले खेले। अश्विन ने दिसंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी।

4/6

चेतेश्वर पुजारा

पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा सूची में चौथे स्थान पर हैं। वह टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 58 मैचों में जीत का हिस्सा रहे। पुजारा ने कुल 123 टेस्ट खेले। उन्होंने अगस्त 2025 में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से ले लिया।

5/6

राहुल द्रविड़

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ 56 टेस्ट मैचों टीम इंडिया की जीत का हिस्सा रहे। उन्होंने 1996 से लेकर 2012 तक 163 टेस्ट मुकाबले खेले।

6/6

रवींद्र जडेजा

अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा फेहरिस्त में छठे स्थान पर हैं। वह अभी तक 50 टेस्ट मैचों में जीत का हिस्सा रहे हैं। वह भारत के लिए 86 टेस्ट खेल चुके हैं। 36 वर्षीय जडेजा ने हाल ही में जीत की फिफ्टी पूरी की। जडेजा अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने शतक जड़ने के अलावा चार विकेट निकाले। भारत ने यह मैच पारी और 140 रनों से अपने नाम किया।

Ravindra Jadeja Sachin Tendulkar Virat Kohli