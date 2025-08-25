एशिया कप में सबसे ज्यादा प्रतिशत मैच जीतने वाले भारतीय, हार्दिक या कोहली नहीं; ये खिलाड़ी नंबर-1

जसप्रीत बुमराह

एशिया कप में बतौर भारतीय प्लेयर सबसे ज्यादा जीत का प्रतिशत जसप्रीत बुमराह (100.0) का है। धाकड़ तेज गेंदबाज बुमराह टूर्नामेंट में अभी तक 12 मैचों में मैदान पर उतरे और भारत ने सभी में जीत दर्ज की। वह अब एशिया कप 2025 में धमाल मचाते हुए नजर आएंगे, जिसकी शुरुआती 9 सितंबर से यूएई में होगी।