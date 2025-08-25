एशिया कप में सबसे ज्यादा प्रतिशत मैच जीतने वाले भारतीय, हार्दिक या कोहली नहीं; ये खिलाड़ी नंबर-1

एशिया कप में बतौर भारतीय प्लेयर सबसे ज्यादा जीत का प्रतिशत जसप्रीत बुमराह (100.0) का है। धाकड़ तेज गेंदबाज बुमराह टूर्नामेंट में अभी तक 12 मैचों में मैदान पर उतरे और भारत ने सभी में जीत दर्ज की। वह अब एशिया कप 2025 में धमाल मचाते हुए नजर आएंगे, जिसकी शुरुआती 9 सितंबर से यूएई में होगी।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर टीम इंडिया के धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं। उनका जीत प्रतिशत 84.6 का है। हार्दिक ने एशिया कप में 13 मैचों से 11 जीते हैं। वह भी आगामी एशिया कप में दमखम दिखाएंगे।
पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का जीत प्रतिशत 84.6 का रहा। उन्होंने भी टूर्नामेंट में बतौर प्लेयर 13 मैचों में से 11 में जीत हासिल की। धवन ने पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।
पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज एमएस धोनी चौथे स्थान पर हैं। उनका जीत का प्रतिशत 79.2 का रहा। धोनी ने एशिया कप में बतौर प्लेयर 24 मैच खेले और 19 जीते।
पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना का एशिया कप में जीत प्रतिशत 77.8 का है। रैना ने टूर्नामेंट में 18 मैचों में से 14 में जीत दर्ज की। वह आखिरी बार एशिया कप में 2016 में खेले थे।
फेहरिस्त में छठे पायदान पर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उनका एशिया कप में जीत का प्रतिशत 76.0 है। उन्होंने 25 मैचों से 19 में जीते। कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।