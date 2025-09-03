ये हैं एशिया कप में शतक ठोकने वाले भारतीय कप्तान, क्या सूर्यकुमार यादव खत्म कर पाएंगे 7 साल का सूखा?

एशिया कप में सबसे पहले शतक ठोकने वाले भारतीय कप्तान सौरव गांगुली थे। उन्होंने साल 2000 में आयोजित टूर्नामेंट में बांग्लादेश के खिलाफ यह कारनामा किया था। गांगुली ने ढाका के मैदान पर 124 गेंदों में नाबाद 135 रन बनाए थे, जिसमें 6 चौके और सात सिक्स शामिल हैं।
पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज एमएस धोनी ने एशिया कप 2008 में हांगकांग के खिलाफ सेंचुरी जमाई थी। उन्होंने कराची के स्टेडियम में 96 गेंदों में नाबाद 109 रन बनाए। धोनी ने अपनी पारी में 7 चौके और 5 छक्के जमाए थे।
पूर्व भारतीय कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 2014 में एशिया कप में शतक जड़ा। उन्होंने फतुल्लाह के स्टेडियम में बांग्लादेश के विरुद्ध 136 रनों की पारी खेली थी। कोहली ने 122 गेंदों का सामना करने के बाद 16 चौके और दो सिक्स मारे थे।
'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने एशिया कप 2018 में बतौर कप्तान पाकिस्तान के सामने सेंचुरी लगाने का कारनामा किया था। उन्होंने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 119 गेंदों में नाबाद 111 रन बनाए। रोहित ने 7 चौके और चार छक्के ठोके थे।
एशिया कप में पिछले सात सालों में किसी भारतीय कप्तान के बल्ले से सेंचुरी नहीं निकली है। अब सूर्यकुमार यादव के पास यह सूखा खत्म करना का गोल्डन चांस है। वह एशिया कप में शतक लगाने वाले पांचवें भारतीय कप्तान बन सकते हैं। आगामी एशिया कप का आयोजन टी20 फॉर्मेट में होगा। सूर्या टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चार सेंचुरी ठोक चुके हैं। सूर्या की अगुवाई वाली टीम टूर्नामेंट में 10 सितंबर को अपने अभियान का आगाज करेगी।