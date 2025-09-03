ये हैं एशिया कप में शतक ठोकने वाले भारतीय कप्तान, क्या सूर्यकुमार यादव खत्म कर पाएंगे 7 साल का सूखा?

सूर्या के पास गोल्डन चांस

एशिया कप में पिछले सात सालों में किसी भारतीय कप्तान के बल्ले से सेंचुरी नहीं निकली है। अब सूर्यकुमार यादव के पास यह सूखा खत्म करना का गोल्डन चांस है। वह एशिया कप में शतक लगाने वाले पांचवें भारतीय कप्तान बन सकते हैं। आगामी एशिया कप का आयोजन टी20 फॉर्मेट में होगा। सूर्या टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चार सेंचुरी ठोक चुके हैं। सूर्या की अगुवाई वाली टीम टूर्नामेंट में 10 सितंबर को अपने अभियान का आगाज करेगी।