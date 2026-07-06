विराट कोहली नंबर-1, रोहित-सूर्या 2-3 पर, अभिषेक शर्मा भी लिस्ट में, ये है SENA देशों में सबसे ज्यादा रन वाले भारतीय बैटर

भारत मौजूदा समय में इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी-20 मैचों की सीरीज खेल रहा है। इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिलाकर SENA देश नाम दिया जाता है। इन टीमों के खिलाफ रन बनाना आसान नहीं होता।
हालांकि, हाल ही में शानदार लय में चल रहे अभिषेक शर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सेना देशों के खिलाफ अपने 1000 रन पूरे किए हैं। वे ऐसा करने वाले 6वें भारतीय बल्लेबाज बने हैं। ऐसे में आइए आज हम आपको सेना देशों के खिलाफ टी-20I में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप बल्लेबाजों के बारे में जानकारी देते हैं।
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सेना देशों के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले स्थान पर क्रिकेट की दुनिया के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली का नाम है। उन्होंने 41 की औसत और 138 की स्ट्राइक रेट के साथ सेना देशों के खिलाफ कुल 2147 रन बनाए हैं।
इस सूची में दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा का नाम है। हिटमैन रोहित ने सेना देशों के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 31 की औसत और 140 की स्ट्राइक रेट से 1891 रन बनाए हैं।
इस लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम तीसरे स्थान पर है। उन्होंने सेना देशों के खिलाफ क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 34 की औसत और 166 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 1684 रन बनाए हैं।
सूची में चौथे स्थान पर हार्दिक पांड्या का नाम है। उन्होंने 32 की औसत और 145 के स्ट्राइक रेट के साथ सेना देशों के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 1327 रन बनाए हैं।
महेंद्र सिंह धोनी इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने सेना देशों के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 40 की औसत और 122 की स्ट्राइक रेट से कुल 1036 रन बनाए हैं।
युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने सेना देशों यानी दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 39 की औसत और 199 की स्ट्राइक रेट के साथ 1002 रन बनाए हैं।