विराट कोहली नंबर-1, रोहित-सूर्या 2-3 पर, अभिषेक शर्मा भी लिस्ट में, ये है SENA देशों में सबसे ज्यादा रन वाले भारतीय बैटर

सेना देशों के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले बैटर

हालांकि, हाल ही में शानदार लय में चल रहे अभिषेक शर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सेना देशों के खिलाफ अपने 1000 रन पूरे किए हैं। वे ऐसा करने वाले 6वें भारतीय बल्लेबाज बने हैं। ऐसे में आइए आज हम आपको सेना देशों के खिलाफ टी-20I में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप बल्लेबाजों के बारे में जानकारी देते हैं।