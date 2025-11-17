ये हैं टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर, ऋषभ पंत के निशाने पर अब तीन दिग्गजों का रिकॉर्ड

टेस्ट इतिहास में सबसे अधिक छक्के ठोकने का कारनामा बेन स्टोक्स ने किया है। इंग्लैडं के कप्तान और धाकड़ ऑलराउंडर स्टोक्स ने अभी तक 115 टेस्ट मैचों में 136 सिक्स उड़ाए हैं।
सूची में दूसरे नंबर पर ब्रेंडन मैकुलम हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज मैकुलम ने 101 टेस्ट में 107 छक्के मारे। वह फिलहाल इंग्लैंड टीम के हेड कोच हैं।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खतरनाक विकेटकीपर-बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने सबसे लंबे फॉर्मेट में 100 सिक्स जमाए। उन्होंने यह कमाल 96 टेस्ट मुकाबलों में किया।
न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउदी ने 107 टेस्ट में 98 सिक्स जड़े। वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल ने भी 98 छक्के ठोके। गेल ने 103 टेस्ट में ऐसा किया।
फेहरिस्त में छठे पायदान पर जैक्स कैलिस हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर कैलिस ने अपने करियर में 166 टेस्ट मैच खेले और 97 सिक्स जमाए।
भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत फिलहाल सातवें स्थान पर हैं। वह अब तक 48 टेस्ट मैचों में 92 छक्के मार चुके हैं। पंत टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय हैं। उन्होंने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में दो छक्के लगाकर वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड (91) तोड़ा। पंत आने वाले समय में ओवरऑल लिस्ट में तीन दिग्गजों को पछाड़ सकते हैं। उन्हें कैलिस से आगे निकालने के लिए 6 जबकि साउदी और गेल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 7 सिक्स की जरूरत है। वहीं, पंत 8 हवाई फायर करते ही सिक्स की सेंचुरी कंप्लीट कर लेंगे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा।