ये हैं टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर, ऋषभ पंत के निशाने पर अब तीन दिग्गजों का रिकॉर्ड

ऋषभ पंत

भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत फिलहाल सातवें स्थान पर हैं। वह अब तक 48 टेस्ट मैचों में 92 छक्के मार चुके हैं। पंत टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय हैं। उन्होंने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में दो छक्के लगाकर वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड (91) तोड़ा। पंत आने वाले समय में ओवरऑल लिस्ट में तीन दिग्गजों को पछाड़ सकते हैं। उन्हें कैलिस से आगे निकालने के लिए 6 जबकि साउदी और गेल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 7 सिक्स की जरूरत है। वहीं, पंत 8 हवाई फायर करते ही सिक्स की सेंचुरी कंप्लीट कर लेंगे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा।