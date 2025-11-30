ये हैं एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकने वाले क्रिकेटर, कोहली ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड; पोंटिंग लिस्ट में फिस्ड्डी

कोहली ने बनाया वर्ल्ड रिकर्ड

विराट कोहली ने रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह इंटरनेशनल क्रिकेट के एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने रांची में 120 गेंदों में 11 चौकों और सात छक्कों की मदद से 135 रनों की पारी खेली। यह कोहली के वनडे करियर की 52वीं सेंचुरी थी। वह 306 वनडे खेल चुके हैं।