सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले क्रिकेटर, कोहली ने यहां भी खोला खाता; सचिन की बराबरी की

विराट कोहली

लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं। वह अब तक 47 वेन्यू पर शतक ठोक चुके हैं। उन्होंने रायपुर में भी खाता खोल लिया है। कोहली ने यहां के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 93 गेंदों में 102 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में सात चौके और दो छक्के लगाए। बता दें कि कोहली ने 34 अलग-अलग स्थानों पर वनडे शतक जमाए हैं। वह वनडे में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा वेन्यू पर सेंचुरी जड़ने वाले प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में सचिन (34 वेन्यू) की बराबरी की।