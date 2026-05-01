IPL 2026 में अब तक सर्वाधिक छक्के खाने वाले टॉप-6 गेंदबाज, कुलदीप यादव और रबाडा भी लिस्ट में

कंगिसो रबाडा पहले स्थान पर

आईपीएल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा छक्के खाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले नंबर पर गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कंगिसो रबाडा है। उन्होंने अब तक अपनी गेंदबाजी में हर 11वीं गेंद पर छक्के खाए हैं। उन्होंने अब तक इस सीजन कुल 19 छक्के खाए हैं, जो किसी भी गेंदबाज के ऊपर लगाए गए सर्वाधिक छक्के हैं।