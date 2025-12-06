कुलदीप यादव ने कुंबले और श्रीनाथ को पछाड़ा, देखें वनडे में सबसे ज्यादा 4 विकेट हॉल लेने वाले भारतीय

कुलदीप यादव

कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तीसरे वनडे में 10 ओवर के स्पेल में 41 रन देकर चार विकेट झटके। कुलदीप ने वनडे करियर में 11वीं बार एक पारी में चार या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। वह अब तक 117 वनडे में 191 विकेट ले चुके हैं।