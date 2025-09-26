कुलदीप यादव इतिहास रचने की दहलीज पर, देखें एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज

कुलदीप यादव दूसरे पायदान पर

एशिया कप के इतिहास में वनडे और टी20 फॉर्मेट मिलाकर सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। एशिया कप 2025 में कुलदीप अभी तक 12 शिकार कर चुके हैं, जिससे उनके खाते में कुल 31 विकेट हो गए हैं। वह इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने से तीन विकेट दूर हैं।