कुलदीप यादव इतिहास रचने की दहलीज पर, देखें एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज

एशिया कप के इतिहास में वनडे और टी20 फॉर्मेट मिलाकर सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। एशिया कप 2025 में कुलदीप अभी तक 12 शिकार कर चुके हैं, जिससे उनके खाते में कुल 31 विकेट हो गए हैं। वह इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने से तीन विकेट दूर हैं।
श्रीलंका के एक और लीजेंड गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन का भी नाम इस लिस्ट में है। वह 30 विकेट के साथ तीसरे पायदान पर हैं। कुलदीप यादव उन्हें ओवरटेक कर चुके हैं।
टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके टीम इंडिया के हरफनमौला रवींद्र जडेजा का भी नाम इस लिस्ट में वह। वह एशिया कप में वनडे और टी20 मिलाकर कुल 29 शिकार कर चुके हैं।
बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन 28 विकेट के साथ इस लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर हैं। शाकिब टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं।
एशिया कप के इतिहास में वनडे और टी20 मिलाकर सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के लीजेंड तेज गेंदबाज लासिथ मलिंगा के नाम है। मलिंगा ने इस एशियाई टूर्नामेंट में 33 बार बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है।