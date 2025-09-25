Kuldeep Yadav became the highest wicket taker for India in the Asia Cup History find out who else is in the top 5 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाज बने कुलदीप यादव, देखें टॉप 5 की नई लिस्ट
एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाज बने कुलदीप यादव, देखें टॉप 5 की नई लिस्ट

एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाज अब कुलदीप यादव हैं। वनडे और टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में कुलदीप यादव के नाम अब 30 से ज्यादा विकेट हो गए हैं। रविंद्र जडेजा 29 विकेट निकाले थे।

Vikash GaurThu, 25 Sep 2025 06:54 AM
1/5

कुलदीप बने नए किंग

कुलदीप यादव अब एशिया कप (टी20 और वनडे को मिलाकर) में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अब तक 31 विकेट एशिया कप के इतिहास में निकाले हैं।

2/5

छिन गई जडेजा की बादशाहत

रविंद्र जडेजा टी20 और वनडे एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाज थे, लेकिन अब वे दूसरे नंबर पर हैं। जडेजा की बादशाहत अब छिन गई है। उन्होंने कुल 29 विकेट एशिया कप के इतिहास में निकाले हैं।

3/5

बुमराह तीसरे नंबर पर

जसप्रीत बुमराह का नाम एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले भारतीय गेंदबाजों में तीसरे नंबर पर है। उन्होंने कुल 23 विकेट अब तक टी20 और वनडे एशिया कप में चटकाए हैं।

4/5

पठान हैं चौथे पायदान पर

इंटरनेशनल क्रिकेट से काफी समय पहले रिटायरमेंट ले चुके इरफान पठान का नाम लिस्ट में चौथे नंबर पर है, जिन्होंने 22 विकेट एशिया कप के इतिहास में निकाले हैं। वे सिर्फ वनडे एशिया कप ही खेले थे। 12 मैचों में उनके 22 विकेट थे।

5/5

टॉप 5 में भुवनेश्वर

काफी समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज भुवनेश्वर इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। उन्होंने कुल 22 विकेट एशिया कप के इतिहास में निकाले हैं। इनमें 9 वनडे में और 13 विकेट टी20 एशिया कप में उनको मिले।

