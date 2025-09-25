एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाज बने कुलदीप यादव, देखें टॉप 5 की नई लिस्ट

पठान हैं चौथे पायदान पर

इंटरनेशनल क्रिकेट से काफी समय पहले रिटायरमेंट ले चुके इरफान पठान का नाम लिस्ट में चौथे नंबर पर है, जिन्होंने 22 विकेट एशिया कप के इतिहास में निकाले हैं। वे सिर्फ वनडे एशिया कप ही खेले थे। 12 मैचों में उनके 22 विकेट थे।