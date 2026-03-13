कुलदीप-वंशिका की मसूरी की वादियों में प्री-वेडिंग सेरेमनी, तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल

मंगेतर वंशिका के साथ कुलदीप

उत्तराखंड के मसूरी में मशहूर भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव के विवाह की तैयारियां की जा रही हैं जो अपनी मंगेतर वंशिका के साथ 14 मार्च को सात फेरे लेंगे।