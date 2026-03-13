कुलदीप-वंशिका की मसूरी की वादियों में प्री-वेडिंग सेरेमनी, तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल

भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर कुलदीप यादव शनिवार को अपनी बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा से शादी के बंधन में बधने वाले हैं।
उत्तराखंड के मसूरी में मशहूर भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव के विवाह की तैयारियां की जा रही हैं जो अपनी मंगेतर वंशिका के साथ 14 मार्च को सात फेरे लेंगे।
कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा की शादी 14 मार्च 2026 को उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी में एक प्राइवेट रिसॉर्ट में होगी।
कुलदीप और वंशिका दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और बचपन के दोस्त हैं। वंशिका ने कुलदीप के अंडर-19 के दिनों से ही उनका साथ दिया है।
कुलदीप के टीममेट्स, बीसीसीआई ऑफिशियल्स और उनके जिगरी दोस्त युजवेंद्र चहल, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और पीयूष चावला पहले ही वेन्यू पर पहुंच चुके हैं।