KL राहुल नंबर-1, शुभमन गिल का भी दबदबा, देखिए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप-5 एक्टिव भारतीय बैटर

जडेजा नंबर पांच पर

सूची में पांचवें स्थान पर भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का नाम है, जिन्होंने अब तक 89 टेस्ट मैचों की 133 पारियों में 4095 रन बनाए हैं और इस दौरान 6 शतक जड़े हैं। जडेजा ने अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है, हालांकि, अफगानिस्तान के साथ मैच में उन्हें मौका नहीं मिला है।