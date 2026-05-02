IPL में सर्वाधिक प्लेयर द मैच अवार्ड जीतने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बने KL राहुल, जानिए टॉप-4 में कौन-कौन?

विराट कोहली लिस्ट में दूसरे

क्रिकेट की दुनिया के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने आईपीएल के इतिहास में कुल 20 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है और इसके साथ लीग में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों में रोहित शर्मा के बाद दूसरे स्थान पर हैं।