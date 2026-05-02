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IPL में सर्वाधिक प्लेयर द मैच अवार्ड जीतने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बने KL राहुल, जानिए टॉप-4 में कौन-कौन?

आईपीएल 2026 के 43वें मैच में शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ लोकेश राहुल को 40 गेंदों में 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से 75 रनों की पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ मैच घोषित किया गया। इसके साथ वे आईपीएल में सर्वाधिक POTM खिताब जीतने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी बने। टॉप-4 में कौन-कौन जानिए।

Vimlesh Kumar BhurtiyaMay 02, 2026 07:50 pm IST
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राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ KL राहुल की दमदार पारी

आईपीएल 2026 के 43वें मैच में शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ लोकेश राहुल ने 40 गेंदों में 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से 75 रनों की पारी खेली थी। इस पारी के साथ उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

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सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले खिलाड़ियों में शामिल

इस प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड के साथ लोकेश राहुल आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द अवार्ड जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों में पांचवें स्थान पर आ गए हैं। वे उस खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और रवींद्र जडेजा शामिल हैं।

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रोहित शर्मा पहले स्थान पर

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। उन्होंने आईपीएल के अपने अब तक के करियर में कुल 21 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है।

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विराट कोहली लिस्ट में दूसरे

क्रिकेट की दुनिया के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने आईपीएल के इतिहास में कुल 20 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है और इसके साथ लीग में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों में रोहित शर्मा के बाद दूसरे स्थान पर हैं।

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महेंद्र सिंह धोनी तीसरे नंबर पर

आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द अवार्ड जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में महेंद्र सिंह धोनी तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अपने अब तक के करियर में कुल 18 बार यह अवार्ड अपने नाम किया है।

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रव्रींद जडेजा लिस्ट में चौथे

हरफनमौला खिलाड़ी रवींद्र जडेजा अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। वे इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 17 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है।

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केएल राहुल ने भी मारी टॉप-5 में एंट्री

अब लोकेश राहुल आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द अवार्ड जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में 17 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं।

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