Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

13 मैचों में 9 हार के बाद लाचार-बेबस-थके-असहाय नजर आए हार्दिक पांड्या, तस्वीरों में देखिए मुंबई के कप्तान का अथाह दुख

मुंबई इंडियंस के लिए यह सीजन बुरे सपने की तरह बीत रहा है। इस टीम को 13 मैचों में से 9 मुकाबलों में हार मिल चुकी है। केकेआर से मिली एक और हार के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या काफी लाचार और बेबस नजर आए। देखिए तस्वीरें।

Vimlesh Kumar BhurtiyaMay 21, 2026 02:05 am IST
1/6

बुरे सपने की तरह मुंबई का सीजन

मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2026 का सीजन किसी बुरे सपने की तरह गुजर रहा है।

2/6

13 में से 9 मैच हार गई है टीम

इस सीजन मुंबई इंडियंस ने अपने अब तक के 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 9 में हार का सामना करना पड़ा है। इस टीम ने सिर्फ 4 मैच जीते हैं और 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है।

3/6

बुधवार को थके और लाचार नजर आए पांड्या

बुधवार को केकेआर के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान मुंबई इंडियंस के कप्तान मैच के आखिरी पलों में काफी थके हुए और लाचार नजर आए।

4/6

बेबस दिखाई दिया कप्तान का चेहरा

हार्दिक पांड्या लगातार मैच हारने और सबकुछ अपने खिलाफ जाता देख बेबस भी दिखाई पड़े।

5/6

काफी दुखी नजर आए

मैच के दौरान हार्दिक पांड्या की जो तस्वीरें सामने आईं उनसे उनके मन के भीतर छिपे अथाह दुख को पढ़ा जा सकता है।

6/6

10 मैचों में कप्तानी की और 8 हार गए

हार्दिक पांड्या ने इस सीजन मुंबई इंडियंस की 10 मैचों में कप्तानी की है। जिसमें से टीम को 8 मुकाबलों में हार मिली है, वहीं एक मैच सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम हारी थी और बुमराह ने अपनी कप्तानी में टीम को जीत दिलाई थी।

IPL 2026
Hindi Newsफोटोखेल13 मैचों में 9 हार के बाद लाचार-बेबस-थके-असहाय नजर आए हार्दिक पांड्या, तस्वीरों में देखिए मुंबई के कप्तान का अथाह दुख