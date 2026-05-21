13 मैचों में 9 हार के बाद लाचार-बेबस-थके-असहाय नजर आए हार्दिक पांड्या, तस्वीरों में देखिए मुंबई के कप्तान का अथाह दुख

10 मैचों में कप्तानी की और 8 हार गए

हार्दिक पांड्या ने इस सीजन मुंबई इंडियंस की 10 मैचों में कप्तानी की है। जिसमें से टीम को 8 मुकाबलों में हार मिली है, वहीं एक मैच सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम हारी थी और बुमराह ने अपनी कप्तानी में टीम को जीत दिलाई थी।