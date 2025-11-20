जो रूट मिटाना चाहेंगे ये कलंक; रिकी पोंटिंग को पछाड़ने पर होगी नजरें, सचिन तेंदुलकर नंबर-1

जो रूट मिटाना चाहेंगे कलंक

21 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग 'एशेज 2025' का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज में जो रूट की नजरें ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक ना जड़ने के कलंक को मिटाने पर होगी। रूट ने अपने टेस्ट करियर में काफी कुछ हासिल कर लिया है, मगर वह अभी तक ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट शतक नहीं लगा पाए हैं।