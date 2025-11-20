जो रूट मिटाना चाहेंगे ये कलंक; रिकी पोंटिंग को पछाड़ने पर होगी नजरें, सचिन तेंदुलकर नंबर-1

21 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग 'एशेज 2025' का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज में जो रूट की नजरें ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक ना जड़ने के कलंक को मिटाने पर होगी। रूट ने अपने टेस्ट करियर में काफी कुछ हासिल कर लिया है, मगर वह अभी तक ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट शतक नहीं लगा पाए हैं।
जो रूट अगर ऑस्ट्रेलिया में अपने शतक के सूखे को खत्म करते हैं तो उनकी नजरें रिकी पोंटिंग को पछाड़ने पर होगी। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में जो रूट 39 शतकों के साथ इस समय चौथे पायदान पर हैं।
41 टेस्ट शतकों के साथ लिस्ट में तीसरे पायदान पर बैठे रिकी पोंटिंग को नुकसान हो सकता है। अगर जो रूट एशेज 2025 में तीन शतक लगाते हैं तो वह रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ टॉप-3 में अपनी जगह बना लेंगे।
साउथ अफ्रीका के दिग्गज हरफनमौला जैक कैलिस लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 45 शतक जड़ने का रिकॉर्ड है। रूट को कैलिस को पछाड़ने के लिए काफी मेहनत करनी होगी।
'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने अपने करियर में खेले 200 टेस्ट मैचों की 329 पारियों में 51 सेंचुरी ठोकी है।