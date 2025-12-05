जो रूट ने खतरे में डाला राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड, देखें विदेश में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वालों की लिस्ट

जो रूट

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट संयुक्त रूप से छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। वह अब तक विदेशी सरजमीं पर 23 सेंचुरी जमा चुके हैं। रूट (135*) ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे एशेज टेस्ट में सेंचुरी लगाकर राहुल द्रविड़ (23) और ब्रायन लारा (23) का रिकॉर्ड खतरे में डाला। उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाया। रूट एक और शतक लगाते ही भारत और वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज से आगे निकल जाएंगे। द्रविड़ ने 48 जबकि लारा ने 53 इंटरनेशनल शतक जड़े। वहीं, रूट ने 59 शतक जमा दिए हैं।