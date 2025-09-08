Joe Root puts Rohit Sharma Record in Danger See TOP 5 Players With Most International Centuries in Wins जो रूट ने खतरे में डाला रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, देखें टीम की जीत में सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकने वाले 5 प्लेयर
जो रूट ने खतरे में डाला रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, देखें टीम की जीत में सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकने वाले 5 प्लेयर

टीम की जीत में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी जड़ने वाले टॉप 5 प्लेयर की लिस्ट में तीन भारतीय हैं। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है। रूट ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक जमाया।

Md.Akram Mon, 8 Sep 2025 04:58 PM
1/5

विराट कोहली

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम की जीत में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने अब तक कुल 82 शतक जमाए हैं, जिसमें से 58 टीम की जीत में आए। कोहली ने टेस्ट और टी20 इंटनेशशनल को अलविदा कह दिया है।

2/5

रिकी पोंटिंग

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 71 शतक लगाए। पोंटिंग के बल्ले से 55 शतक टीम की जीत में निकले।

3/5

सचिन तेंदुलकर

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का इंटरनेशनल करियर 24 साल लंबा रहा, जिसमें 100 सेंचुरी ठोकीं। वह 100 सेंचुरी लगाने वाले इकलौते प्लेयर हैं। सचिन ने टीम की जीत में 53 सेंचुरी बनाईं।

4/5

रोहित शर्मा

भारत के रोहित शर्मा और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला संयुक्त रूप से पांचवें नंबर पर हैं। दोनों ने अपनी टीम की जीत में 40-40 शतक लगाए। टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके रोहित ने अब तक कुल 40 सेंचुरी लगाई हैं। वहीं, अमला ने कुल 55 शतक ठोके।

5/5

जो रूट

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने रोहित और अमला का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है। रूट टीम की जीत में 39 शतक मार चुके हैं। उन्होंने कुल 55 इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई हैं। रूट ने 55वां शतक दक्षिण अफ्रीका के खिालफ तीसरे वनडे में जमाया। उनके बल्ले से 96 गेंदों में 100 रन निकले, जिसमें 6 चौके शामिल हैं। इंग्लैंड ने 414/5 का स्कोर खड़ा करने के बाद दक्षिण अफ्रीका को 342 रनों से रौंदा। यह वनडे इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है।

