जो रूट ने खतरे में डाला रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, देखें टीम की जीत में सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकने वाले 5 प्लेयर

जो रूट

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने रोहित और अमला का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है। रूट टीम की जीत में 39 शतक मार चुके हैं। उन्होंने कुल 55 इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई हैं। रूट ने 55वां शतक दक्षिण अफ्रीका के खिालफ तीसरे वनडे में जमाया। उनके बल्ले से 96 गेंदों में 100 रन निकले, जिसमें 6 चौके शामिल हैं। इंग्लैंड ने 414/5 का स्कोर खड़ा करने के बाद दक्षिण अफ्रीका को 342 रनों से रौंदा। यह वनडे इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है।