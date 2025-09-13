जसप्रीत बुमराह ने खतरे में डाला भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड, पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक विकेट की जरूरत

जसप्रीत बुमराह

टी20 एशिया कप 2025 में रविवार को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हाई वोल्टेज मैच खेला जाना है। भारत के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। दरअसल, बुमराह टी20 इंटरेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबजों की लिस्ट में फिलहाल संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। वह 71 मैचों में 90 शिकार कर चुके हैं।