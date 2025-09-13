Jasprit Bumrah puts Bhuvneshwar Kumar record in danger needs just one wicket In India vs Pakistan Match in Asia Cup 2025 जसप्रीत बुमराह ने खतरे में डाला भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड, पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक विकेट की जरूरत
जसप्रीत बुमराह ने खतरे में डाला भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड, पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक विकेट की जरूरत

जसप्रीत बुमराह T20I में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाजों की फेहरिस्त में भुवनेश्वर कुमार को पछाड़ने की दहलीज पर हैं। टीम इंडिया रविवार को टी20 एशिया कप में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगी।

Md.Akram Sat, 13 Sep 2025 08:40 PM
जसप्रीत बुमराह

टी20 एशिया कप 2025 में रविवार को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हाई वोल्टेज मैच खेला जाना है। भारत के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। दरअसल, बुमराह टी20 इंटरेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबजों की लिस्ट में फिलहाल संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। वह 71 मैचों में 90 शिकार कर चुके हैं।

एक विकेट से नीचे खिसकेंगे भुवी

अगर बुमराह पाकिस्तान के खिलाफ कम से कम एक विकेट निकालने में कामयाब रहे तो अनुभवी पेसर भुवनेश्वर कुमार को लिस्ट में पांचवें स्थान पर धकेल देंगे। भुवनेश्वर ने 87 टी20 मुकाबलों में 90 विकेट झटके हैं। 35 वर्षीय भुवी ने नवंबर 2022 के बाद से कोई इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है।

अर्शदीप सिंह

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज है। तेज गेंदबाज अर्शदीप ने अब तक 63 मैचों में 99 शिकार किए हैं। वह यदि पाकिस्तान के विरुद्ध कम से कम एक विकेट लेने में सफल रहे तो नई उपलब्धि हासिल कर लेंगे।

युजवेंद्र चहल

फेहिरस्त में दूसरे पायदान पर अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल हैं। उन्होंने भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में 80 मैचों में 96 विकेट हासिल किए हैं। चहल फिलहाल भारतीय टीम के सेटअप का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच अगस्त 2023 में खेला था।

हार्दिक पांड्या

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या सूची में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अब तक 115 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 94 विकेट अपने नाम किए हैं। हार्दिक भी एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा हैं। उन्होंने यूएई के खिलाफ पहले मैच में एक ओवर डाला था लेकिन विकेट नहीं मिला।

