जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचने की दहलीज पर, सिर्फ एक भारतीय गेंदबाज ने किया ऐसा

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चौथा टी20 मैच गुरुवार (6 नवंबर) को क्वींसलैंड में खेला जाएगा। पांच मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। जसप्रीत बुमराह T20I में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं।

Md.Akram Tue, 4 Nov 2025 08:40 PM
1/5

अर्शदीप सिंह

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अर्शदीप सिंह के नाम है। वह 66 मैचों में 104 शिकार कर चुके हैं। तेज गेंदबाज अर्शदीप ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा हैं।

2/5

जसप्रीत बुमराह

लिस्ट में धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह दूसरे नंबर हैं। उन्होंने अभी तक 78 मुकाबलों में 98 विकेट हासिल किए हैं। बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 में इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। वह दो विकेट चटकाते ही टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीसरे टी20 में कोई सफलता नहीं मिली थी लेकिन उन्होंने दूसरे मैच में दो शिकार किए। पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था।

3/5

हार्दिक पांड्या

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भी भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में 98 विकेट झटके हैं। उन्होंने 120 मुकाबलों में ऐसा किया। हार्दिक चोटिल होने के कारण ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज से बाहर हैं।

4/5

युजवेंद्र चहल

T20I में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में युजवेंद्र चहल पांचवें पायदान पर हैं। 35 वर्षीय लेग स्पिनर ने 80 मैचों में 96 शिकार किए हैं। उन्होंने अगस्त 2023 के बाद से कोई इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला।

5/5

भुवनेश्वर कुमार

फेहरिस्त में पांचवें स्थान पर अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं। उन्होंने भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में 87 मुकाबलों में 90 विकेट चटकाए हैं। 35 वर्षीय भुवनेश्वर ने आखिरी इंटरनेशल मुकाबला नवंबर 2022 में खेला था।

