जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचने की दहलीज पर, सिर्फ एक भारतीय गेंदबाज ने किया ऐसा

जसप्रीत बुमराह

लिस्ट में धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह दूसरे नंबर हैं। उन्होंने अभी तक 78 मुकाबलों में 98 विकेट हासिल किए हैं। बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 में इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। वह दो विकेट चटकाते ही टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे। बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीसरे टी20 में कोई सफलता नहीं मिली थी लेकिन उन्होंने दूसरे मैच में दो शिकार किए। पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था।