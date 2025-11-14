बुमराह के 'पंजे' से टूटा वसीम अकरम का रिकॉर्ड, SENA टीमों के खिलाफ बने नंबर-1 एशियन पेसर

जसप्रीत बुमराह

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शुक्रवार को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट में 'पंजा' खोला। उन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 27 रन देकर पांच विकेट लिए। यह बुमराह के टेस्ट करियर का 16वां और SENA टीमों के खिलाफ 13वां फाइफर है। वह टेस्ट क्रिकेट में SENA टीमों के खिलाफ सबसे ज्यादा फाइफर लेने के मामले नंबर-1 एशियन पेसर बन गए हैं। उन्होंने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ डाला है।