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CSK को घर में घुसकर रौंदने के बाद ईशान किशन ने कुछ यूं मनाया जश्न, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे आग लगा दी

सीएसके के खिलाफ 70 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद जब सनराइजर्स हैदराबाद जीती तो ईशान किशन का सेलिब्रेशन देखने लायक था। उनकी तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गईं। देखिए आप भी।

Vimlesh Kumar BhurtiyaMay 19, 2026 03:36 am IST
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हैदराबाद जीता

IPL 2026 के 63वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिए।

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ईशान किशन ने पारी को संभाला

181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बाद एसआरएच की पारी को ईशान किशन ने संभाला।

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70 रनों की दमदार पारी

उन्हें आज के मैच में 47 गेंदों में 70 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 148.94 था।

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खास अंदाज में मनाया जश्न

इस करो या मरो वाले मैच में अपनी दमदार पारी से टीम को जीत दिलाने के बाद ईशान किशन खुशी के मारे फूले नहीं समाए। उन्होंने खास अंदाज में जश्न मनाया।

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देखने लायक था सेलिब्रेशन

ईशान किशन ने सीएसके के खिलाफ मैच में मिली जीत और प्लेऑफ की टिकट पक्की होने के बाद जो जश्न मनाया वह देखने लायक था।

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घंटों में ही लूट ले गए लाइमलाइट

ईशान किशन की ये तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और कुछ ही घंटों में उन्होंने लाइमलाइट लूट ली।

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