CSK को घर में घुसकर रौंदने के बाद ईशान किशन ने कुछ यूं मनाया जश्न, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे आग लगा दी

IPL 2026 के 63वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिए।
181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बाद एसआरएच की पारी को ईशान किशन ने संभाला।
उन्हें आज के मैच में 47 गेंदों में 70 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 148.94 था।
इस करो या मरो वाले मैच में अपनी दमदार पारी से टीम को जीत दिलाने के बाद ईशान किशन खुशी के मारे फूले नहीं समाए। उन्होंने खास अंदाज में जश्न मनाया।
ईशान किशन ने सीएसके के खिलाफ मैच में मिली जीत और प्लेऑफ की टिकट पक्की होने के बाद जो जश्न मनाया वह देखने लायक था।
ईशान किशन की ये तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और कुछ ही घंटों में उन्होंने लाइमलाइट लूट ली।