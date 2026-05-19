CSK को घर में घुसकर रौंदने के बाद ईशान किशन ने कुछ यूं मनाया जश्न, तस्वीरें देख आप भी कहेंगे आग लगा दी

खास अंदाज में मनाया जश्न

इस करो या मरो वाले मैच में अपनी दमदार पारी से टीम को जीत दिलाने के बाद ईशान किशन खुशी के मारे फूले नहीं समाए। उन्होंने खास अंदाज में जश्न मनाया।