आईपीएल 2027 के लिए सभी फ्रेंचाइजी ने मंगलवार 17 नवंबर को रिटेंशन लिस्ट जारी की, जिसमें कई खिलाड़ियों को रिटेन नहीं किया गया। पांच बड़े चेहरे जिन्हें आईपीएल फ्रेंचाइजी ने रिटेन करने के बजाय रिलीज किया आपको बताते हैं।
आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट जारी होने से पहले ही महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया। चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से खबर आई की धोनी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वे अब पांच बार की चैंपियन फ्रेंचाइजी के लिए मेंटोर की भूमिका में नजर आएंगे। ऐसे में फ्रेंचाइजी को स्वाभाविक रूप से उनका नाम रिलीज लिस्ट में डालना पड़ा। धोनी चार करोड़ की कीमत पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा थे। फ्रेंचाइजी को उन्हें रिलीज करना पड़ा।
आईपीएल रिटेंशन से सबसे बड़ी खबर धोनी के रिटायरमेंट के बाद जो थी वह यह कि सनराइजर्स हैदराबाद ने विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को रिलीज कर दिया। ट्रेविस हेड एसआरएच में 14 करोड़ रुपये की कीमत पर थे, लेकिन फ्रेंचाइजी ने उनकी उपयोगिता को सार्थक ना मानते हुए रिलीज करने का फैसला लिया।
दिल्ली कैपिटल्स ने मिचेल स्टार्क को 11.75 करोड़ की कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया था। अब उन्हें फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दिया है।
श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज कर दिया। उन्हें इस आईपीएल फ्रेंचाइजी ने 18 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था।
मुंबई इंडियंस ने ट्रेंट बोल्ट को रिलीज कर दिया है। टेंट्र बोल्ट मुंबई इंडियंस में 12.5 करोड़ की कीमत पर थे। उन्हें फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दिया है।