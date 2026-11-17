महेंद्र सिंह धोनी

आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट जारी होने से पहले ही महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया। चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से खबर आई की धोनी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वे अब पांच बार की चैंपियन फ्रेंचाइजी के लिए मेंटोर की भूमिका में नजर आएंगे। ऐसे में फ्रेंचाइजी को स्वाभाविक रूप से उनका नाम रिलीज लिस्ट में डालना पड़ा। धोनी चार करोड़ की कीमत पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा थे। फ्रेंचाइजी को उन्हें रिलीज करना पड़ा।