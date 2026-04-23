टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बैटर, संजू सैमसन ने रोहित शर्मा की बराबरी की

टी20 क्रिकेट में भारत के लिए 6 बल्लेबाज ने 5 या उससे अधिक शतक लगाए हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली सबसे आगे हैं। विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में 9 शतक जड़े हैं और सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में पहले स्थान पर हैं। कोहली टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं और अब सिर्फ आईपीएल में टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं। कोहली ने आईपीएल में 8 शतक मारे हैं।
भारत के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने काफी कम समय में खेल के सबसे छोटे प्रारूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अभिषेक शर्मा आईपीएल 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं। अभिषेक टी20 क्रिकेट में बतौर भारतीय बल्लेबाज सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। दोनों खिलाड़ियों ने 9-9 शतक जड़े हैं। अभिषेक ने आईपीएल और टी20 इंटरनेशनल में 2-2 शतक मारे हैं, जबकि घरेलू क्रिकेट में 5 शतक जड़े हैं।
भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा का भी टी20 क्रिकेट में रिकॉर्ड शानदार है। रोहित ने टी20 क्रिकेट में आठ शतक लगाए हैं। रोहित ने टी20 इंटरनेशनल में पांच शतक जड़े हैं। आईपीएल में उनके नाम दो शतक और घरेलू क्रिकेट में एक सेंचुरी है। रोहित टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन ने गुरुवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में शतक ठोका। संजू का आईपीएल में पांचवां शतक है। सैमसन आईपीएल में पांच या उससे अधिक शतक लगाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। संजू ने टी20 इंटरनेशनल में भी तीन शतक मारे हैं।
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। राहुल ने आईपीएल में पांच शतक बनाए हैं, जबकि टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम दो शतक हैं। राहुल तीन फ्रेंचाइजी के लिए शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं।