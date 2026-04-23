टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बैटर, संजू सैमसन ने रोहित शर्मा की बराबरी की

अभिषेक शर्मा

भारत के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने काफी कम समय में खेल के सबसे छोटे प्रारूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अभिषेक शर्मा आईपीएल 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं। अभिषेक टी20 क्रिकेट में बतौर भारतीय बल्लेबाज सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। दोनों खिलाड़ियों ने 9-9 शतक जड़े हैं। अभिषेक ने आईपीएल और टी20 इंटरनेशनल में 2-2 शतक मारे हैं, जबकि घरेलू क्रिकेट में 5 शतक जड़े हैं।