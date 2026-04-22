राजस्थान रॉयल्स के लिए किसने लिए हैं सबसे ज्यादा विकेट? जोफ्रा आर्चर इतिहास रचने के करीब

जोफ्रा आर्चर

दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज में से एक जोफ्रा आर्चर ने भी राजस्थान रॉयल्स के लिए कमाल का प्रदर्शन किया है और टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी रहे हैं। जोफ्रा आर्चर फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने के करीब हैं। आर्चर ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए 53 मैचों में 65 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/15 है।