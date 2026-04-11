IPL 2026 में सबसे ज्यादा सिक्स; वैभव सूर्यवंशी निकले सबसे आगे; टॉप-5 में 4 भारतीय

वैभव सूर्यवंशी बने नंबर-1

वैभव सूर्यवंशी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आईपीएल 2026 के 16वें मुकाबले में 78 रनों की पारी के दौरान 7 छक्के लगाए। इन 7 छक्कों के साथ वह आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सीजन-19 में वैभव अभी तक 18 छक्के लगा चुके हैं।