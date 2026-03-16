IPL 2026 में किस जर्सी में उतरेंगी टीमें? RCB से लेकर KKR ने किए बदलाव, एक फ्रेंचाइजी ने कर डाला हैरान

सीएसके

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की नई जर्सी ने सोशल मीडिया पर येलो आर्मी के बीच काफी चर्चा बटोरी। 2026 किट में सिग्नेचर कैनरी येलो को कायम है लेकिन फ्रेंचाइजी ने कुछ बदलाव किए। टीम के लोगो के ऊपर अब पांच स्टार साफ दिख रहे हैं, जो फ्रेंचाइजी द्वारा जीती गई पांच आईपीएल ट्रॉफी की याद दिलाते हैं। आर्मी ट्रिब्यूट कैमोफ्लाज पैटर्न पहले सिर्फ कंधों पर था, जो अब सामने की तरफ बोल्ड वर्टिकल स्ट्राइप्स के रूप में फिर से बनाया गया है। पीले रंग को ज्यादा असरदार और साफ दिखाने के लिए नीले साइड पैनल हटा दिए गए हैं।