Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलये हैं भारत को पहली ICC ट्रॉफी जिताने वाली 5 'शेरनियां', शेफाली वर्मा ने तो कमाल ही कर दिया

ये हैं भारत को पहली ICC ट्रॉफी जिताने वाली 5 'शेरनियां', शेफाली वर्मा ने तो कमाल ही कर दिया

ऐतिहासिक महिला विश्व कप 2025 फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर टीम इंडिया पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। भारतीय टीम ने 2005 में पहली बार फाइनल में जगह बनाई थी, उसके बाद 2017 और अब 2025 में चैंपियन बनकर ट्रॉफी के सूखे को खत्म किया। महिला विश्व कप के इतिहास में 25 साल बाद नया चैंपियन मिला है।

Himanshu SinghMon, 3 Nov 2025 01:23 AM
1/5

दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड प्रदर्शन

भारतीय टीम की हरफनमौला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान दमदार प्रदर्शन किया। फाइनल में भी उन्होंने बल्ले के बाद गेंद से अद्भूत प्रदर्शन करके दिखाया। दीप्ति शर्मा ने बल्लेबाजी के दौरान 58 गेंद में 59 रन की पारी खेली। इसके बाद उन्होंने 9 ओवर में 39 रन देकर 5 विकेट चटकाए। दीप्ति को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। भारत की स्टार क्रिकेटर ने बल्ले से भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और गेंद से दक्षिण अफ्रीका की पारी को ध्वस्त किया। दीप्ति सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी रहीं।

2/5

शेफाली वर्मा ने मचाया धमाल

शेफाली वर्मा ने महिला विश्व कप 2025 में सिर्फ दो मैच खेले। लेकिन टूर्नामेंट के सबसे बड़े मुकाबले खेले। सलामी बल्लेबाज सेमीफाइनल में ज्यादा कुछ नहीं कर सकीं लेकिन फाइनल में उन्होंने अपने करियर की सबसे शानदार पारी खेली और 78 गेंद में 87 रन बनाकर भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं। शेफाली ने गेंद से भी कमाल किया। उन्होंने सुने लुस और मरिजान काप को आउट करके अफ्रीका की बल्लेबाजी को झटका दिया। शेफाली ने 7 ओवर में 36 रन देकर दो विकेट लिए।

3/5

फिनिशर ऋचा घोष

भारतीय टीम की फिनिशर ऋचा घोष ने सेमीफाइनल के बाद फाइनल में भी अहम पारी खेली। उन्होंने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरे, जिससे भारत 298 तक पहुंचने में सफल रहा। ऋचा घोष ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 24 गेंद में 34 रन की पारी खेली। ऋचा ने 8 मैच में 235 रन बनाए। उनका बेस्ट स्कोर 94 रहा। सेमीफाइनल में भी ऋचा ने 26 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

4/5

स्मृति मंधाना ने भारत के लिए &nbsp;बनाए सबसे ज्यादा रन

भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने शेफाली वर्मा के साथ मिलकर भारत को दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 106 गेंद में 104 रन की साझेदारी हुई। स्मृति मंधाना ने 53 गेंद में 45 रन बनाए। मंधाना टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज रहीं। मंधाना ने 9 मैचों में 54.25 के औसत से 434 रन बनाए। मंधाना ने महिला विश्व कप 2025 में एक शतक और दो अर्धशतक लगाए।

5/5

अमनजोत के कैच ने मैच का पासा पलटा

अमनजोत कौर ने महिला विश्व कप के फाइनल में लौरा वोल्वार्ड्ट का कैच लेकर मैच का पासा पलट दिया। अमनजोत ने कई प्रयास के बाद कैच को पूरा किया। उन्होंने टूर्नामेंट का सबसे शानदार कैच में से एक लिया। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 98 गेंद में 101 रन की दमदार पारी खेली। उन्होंने सेमीफाइनल में भी शतकीय पारी खेली। अमनजोत के इस कैच ने भारत को जीत के काफी करीब पहुंचा दिया था।

Indian Women Cricket Team Harmanpreet Kaur Shafali Verma