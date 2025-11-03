ये हैं भारत को पहली ICC ट्रॉफी जिताने वाली 5 'शेरनियां', शेफाली वर्मा ने तो कमाल ही कर दिया

दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड प्रदर्शन

भारतीय टीम की हरफनमौला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान दमदार प्रदर्शन किया। फाइनल में भी उन्होंने बल्ले के बाद गेंद से अद्भूत प्रदर्शन करके दिखाया। दीप्ति शर्मा ने बल्लेबाजी के दौरान 58 गेंद में 59 रन की पारी खेली। इसके बाद उन्होंने 9 ओवर में 39 रन देकर 5 विकेट चटकाए। दीप्ति को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। भारत की स्टार क्रिकेटर ने बल्ले से भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और गेंद से दक्षिण अफ्रीका की पारी को ध्वस्त किया। दीप्ति सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी रहीं।