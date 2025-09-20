भारतीय विकेट कीपर जिन्होंने T20I में जीते सबसे ज्यादा POTM अवॉर्ड; सैमसन का रिकॉर्ड हैरान करने वाला

संजू सैमसन को ओमान के खिलाफ नंबर-3 पर खेलने का मौका मिला और उन्होंने इसका फायदा जमकर उठाया। एशिया कप ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में उन्होंने अर्धशतक जड़ते हुए 3 चौकों और इतने ही गगनचुंबी छक्कों की मदद से 56 रनों की शानदार पारी खेली। इस मैच जिताऊ पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।
संजू सैमसन ने इसी के साथ अपने T20I करियर का यह तीसरा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। उनके पहले किसी भारतीय विकेट कीपर ने इस फॉर्मेट में 1 से ज्यादा POTM का अवॉर्ड नहीं जीता।
दिनेश कार्तिक बतौर विकेट कीपर प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने यह कारनामा 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ किया था जब निदहास ट्रॉफी के फाइनल में उन्होंने बांग्लादेश के मुंह से जीत छीनी थी। उस मैच में कार्तिक ने 8 गेंदों पर 29 रन बनाए थे।
2022 में आखिरी टी20 इंटरनेशनल खेलने वाले केएल राहुल का भी नाम इस लिस्ट में है। राहुल वनडे में तो नियमित विकेट कीपर है, मगर कई बार उन्होंने टी20 में भी विकेट कीपिंग की है। 2020 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बतौर विकेट कीपर प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता था। ऑकलैंड में 133 रनों का पीछा करते हुए उन्होंने नाबाद 57 रन बनाए थे।
टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एकमात्र बार 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने में कामयाब रहे थे। पंत ने उस दौरान 28 गेंदों पर 52 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी।
ईशान किशन ने 2022 में श्रीलंका के खिलाफ एकमात्र प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता है। उस T20I मैच में बतौर विकेट कीपर उन्होंने 89 रनों की शानदार पारी खेली थी।
2007 में बतौर कप्तान भारत को पहला टी20 खिताब जीतने वाले एमएस धोनी ने विकेट कीपर के रूप में कभी अपने T20I करियर में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता ही नहीं।