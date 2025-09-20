भारतीय विकेट कीपर जिन्होंने T20I में जीते सबसे ज्यादा POTM अवॉर्ड; सैमसन का रिकॉर्ड हैरान करने वाला

केएल राहुल भी लिस्ट में

2022 में आखिरी टी20 इंटरनेशनल खेलने वाले केएल राहुल का भी नाम इस लिस्ट में है। राहुल वनडे में तो नियमित विकेट कीपर है, मगर कई बार उन्होंने टी20 में भी विकेट कीपिंग की है। 2020 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बतौर विकेट कीपर प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता था। ऑकलैंड में 133 रनों का पीछा करते हुए उन्होंने नाबाद 57 रन बनाए थे।