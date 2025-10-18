Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोखेलसबसे कम मैच खेलकर सभी फॉर्मेट में कप्तानी करने वाले भारतीय; शुभमन गिल रचेंगे इतिहास

सबसे कम मैच खेलकर सभी फॉर्मेट में कप्तानी करने वाले भारतीय; शुभमन गिल रचेंगे इतिहास

सबसे कम मैच खेलकर सभी फॉर्मेट में भारत की कप्तानी करने का रिकॉर्ड अजिंक्य रहाणे के नाम है, मगर अब इस रिकॉर्ड को शुभमन गिल तोड़ सकते हैं। गिल वनडे और टेस्ट के नियमित कप्तान बन गए हैं। वहीं वह 5 टी20 मैचों में भारत की कप्तानी कर चुके हैं।

Lokesh KheraSat, 18 Oct 2025 06:44 AM
सबसे कम मैच खेलकर सभी फॉर्मेट में कप्तानी करने वाले भारतीय

शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 50 ओवर फॉर्मेट में बतौर कप्तान डेब्यू करेंगे। इसी के साथ वह इतिहास भी रचेंगे क्योंकि वह सबसे कम मैच खेलकर सभी फॉर्मेट में कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान बनेंगे। जी हां, इस लिस्ट में उन्होंने एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को पछाड़ा है। आईए एक नजर पूरी लिस्ट पर डालते हैं।

शुभमन गिल रचेंगे इतिहास

शुभमन गिल को टेस्ट और वनडे का अब नियमित कप्तान बना दिया गाया है। वहीं वह टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई 5 मैच टी20 सीरीज में भारतीय टीम की अगुवाई भी कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बतौर कप्तान अपना वनडे डेब्यू कर गिल इतिहास रचेंगे। वह मात्र 122 इंटरनेशनल मैच खेल भारत के लिए सभी फॉर्मेट में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी बनेंगे। गिल सबसे कम मैच खेलकर सभी फॉर्मेट में भारतीय कप्तान बनने के मामले में अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड तोड़ेंगे।

अजिंक्य रहाणे

अजिंक्य रहाणे ने टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी की है। तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करने से पहले उन्होंने 129 मैच खेल थे। गिल अब उनका रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर हैं।

एमएस धोनी तीसरे नंबर पर

एमएस धोनी ने सभी फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी करने से पहले 141 इंटरनेशनल मैच खेले थे। वह भारत के सबसे सफल कप्तान हैं। उनकी अगुवाई में टीम इंडिया ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में तीन आईसीसी खिताब जीते हैं।

केएल राहुल भी भारत के ऑल फॉर्मेट कैप्टन

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल भी तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम की कमान संभाल चुके हैं, हालांकि उन्हें ऐसा करने से पहले 148 मैचों में कप्तानी करनी पड़ी थी। मगर मौजूदा समय में वह किसी भी फॉर्मेट के कप्तान बनने की रेस में नहीं हैं।

वीरेंद्र सहवाग भी लिस्ट में&nbsp;

पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी लिस्ट में हैं। वह भी भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 में कप्तानी कर चुके हैं, उन्होंने सभी फॉर्मेट में कप्तानी करने से पहले 203 मैच खेले थे।

विराट कोहली

विराट कोहली को सभी फॉर्मेट में कप्तानी करने से पहले 277 मैच खेलने पड़े थे। उनकी अगुवाई में टीम इंडिया कोई खिताब तो नहीं जीत पाई, मगर उन्होंने टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचाया।

रोहित शर्मा को लगा लंबा समय

रोहित शर्मा को सभी फॉर्मेट में कप्तानी हासिल करने में सबसे लंबा समय लगा। टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करने से पहले उन्होंने सबसे अधिक 398 मैच खेले थे।

