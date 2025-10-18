सबसे कम मैच खेलकर सभी फॉर्मेट में कप्तानी करने वाले भारतीय; शुभमन गिल रचेंगे इतिहास

शुभमन गिल रचेंगे इतिहास

शुभमन गिल को टेस्ट और वनडे का अब नियमित कप्तान बना दिया गाया है। वहीं वह टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई 5 मैच टी20 सीरीज में भारतीय टीम की अगुवाई भी कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बतौर कप्तान अपना वनडे डेब्यू कर गिल इतिहास रचेंगे। वह मात्र 122 इंटरनेशनल मैच खेल भारत के लिए सभी फॉर्मेट में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी बनेंगे। गिल सबसे कम मैच खेलकर सभी फॉर्मेट में भारतीय कप्तान बनने के मामले में अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड तोड़ेंगे।