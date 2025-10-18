500+ इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारतीय प्लेयर, रोहित शर्मा को नसीब होने वाली है ‘बेशकीमती खुशी’

सचिन तेंदुलकर के नाम ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। महान बल्लेबाज सचिन ने अपने 24 साल के इंटरनेशनल करियर में 664 मैच खेले और 34357 रन बनाए। उन्होंने 200 टेस्ट, 463 वनडे और एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेला।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने अब तक 550 इंटरनेशनल मैचों में 27599 रन जोड़े हैं। 36 वर्षीय कोहली ने 123 टेस्ट, 302 वनडे और 125 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले। टेस्ट और T20I से संन्यास ले चुके कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में एक्शन में दिखेंगे।
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने अपने करियर में 538 इंटरनेशनल मैच खेले और 17266 रन बटोरे। उन्होंने 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 T20I मुकाबले खेले। धोनी ने आखिरी इंटरनेशनल मैच 2019 में खेला था।
सूची में चौथे नंबर पर पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ हैं। उन्होंने 1996 से 2012 तक भारत के लिए 509 मैच खेलने के बाद 24208 रन जुटाए। द्रविड़ ने अपने करियर में 164 टेस्ट, 344 वनडे और एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला।
'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा को एक बेशकीमती खुशी नसीब होने वाली है। वह रविवार (19 अक्टूबर) को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे में मैदान पर उतरते ही धाकड़ क्लब में एंट्री मारेंगे। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 या उससे अधिक मैच खेलने वाले पांचवें भारतीय और ओवरऑल 11वें खिलाड़ी बनेंगे। 38 वर्षीय रोहित ने अभी तक 499 मैचों में 19700 रन बनाए हैं। उन्होंने 67 टेस्ट, 273 वनडे और 159 T20I खेले। रोहित भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके हैं।