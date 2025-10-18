500+ इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारतीय प्लेयर, रोहित शर्मा को नसीब होने वाली है ‘बेशकीमती खुशी’

रोहित शर्मा

'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा को एक बेशकीमती खुशी नसीब होने वाली है। वह रविवार (19 अक्टूबर) को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे में मैदान पर उतरते ही धाकड़ क्लब में एंट्री मारेंगे। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 या उससे अधिक मैच खेलने वाले पांचवें भारतीय और ओवरऑल 11वें खिलाड़ी बनेंगे। 38 वर्षीय रोहित ने अभी तक 499 मैचों में 19700 रन बनाए हैं। उन्होंने 67 टेस्ट, 273 वनडे और 159 T20I खेले। रोहित भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके हैं।