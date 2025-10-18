इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली भारतीय जोड़ियां, विराट-रोहित नंबर-1 बनने की कगार पर

विराट-रोहित

लिस्ट में दूसरे नंबर पर दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी है। दोनों अभी तक 388 इंटरनेशनल मैच एकसाथ खेल चुके हैं और नंबर-1 बनने से ज्यादा दूर नहीं हैं। विराट और रोहित चार मैच और साथ में खेलते ही सचिन-द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़े देंगे। दोनों 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन वनडे मैचों की सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। विराट और रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके हैं।