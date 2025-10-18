इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली भारतीय जोड़ियां, विराट-रोहित नंबर-1 बनने की कगार पर

इंटरनेशनल क्रिकेट में एकसाथ सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली भारतीय जोड़ी सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की रही। दोनों ने एकसाथ 391 मुकाबले खेले। सचिन 1989 से 2013 जबकि द्रविड़ 1996 से 2001 तक एक्टिव रहे।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी है। दोनों अभी तक 388 इंटरनेशनल मैच एकसाथ खेल चुके हैं और नंबर-1 बनने से ज्यादा दूर नहीं हैं। विराट और रोहित चार मैच और साथ में खेलते ही सचिन-द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़े देंगे। दोनों 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन वनडे मैचों की सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। विराट और रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके हैं।
पूर्व दिग्गज बल्लेबाज द्रविड़ और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने साथ में 369 मुकाबले खेले। गांगुली 1992 से 2008 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे।
पूर्व दिग्गज स्पिनर अुनिल कुंबले और महान बल्लेबाज सचिन ने एकसाथ 367 मैच खेले। कुंबले ने 1990 से लेकर 2008 तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला।
गांगुली और सचिन ने साथ में 341 इंटरनेशनल मैच खेले। दोनों की जोड़ी वनडे इतिहास की सबसे सफल ओपनिंग जोड़ी है। गांगुली और सचिन ने 136 वनडे पारियों में 6609 रन जोड़े।