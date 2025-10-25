विराट-रोहित ने कर ली सचिन-द्रविड़ की बराबरी, ये हैं भारत की टॉप-5 बेस्ट जोड़ियां

टूटने वाला है द्रविड़-सचिन का रिकॉर्ड

अभी तक भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच साथ में खेलने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ थे, जिन्होंने साथ में 391 मुकाबले खेले थे। अब वे संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं। एक मैच के बाद उनका रिकॉर्ड टूट जाएगा।