भारत को 5 विश्व कप जिताने वाले 4 कप्तान, एक धुरंधर ने किया है डबल धमाल; देखें पूरी लिस्ट

भारत के विश्व कप विजेता कप्तान

टीम इंडिया को इंटरनेशल क्रिकेट में विश्व कप जिताने वाले कुल चार कप्तान हैं, जिनमें तीन पुरुष और अब एक महिला खिलाड़ी का नाम शामिल हो गया है। तीन खिलाड़ियों ने वनडे विश्व कप और एक खिलाड़ी ने टी20 विश्व कप जिताया है। एक कप्तान ऐसा भी है, जिसने दोनों खिताब भारत को दिलाए हैं।