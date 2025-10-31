मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने मारी बाजी, भारतीय बल्लेबाजों का फ्लॉप शो; जानिए दूसरे मैच से जुड़ी 5 बड़ी बातें

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय टीम पूरे ओवर नहीं खेल सकी। टीम ने 18.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 125 रन बनाए। भारतीय टीम ने शुरुआती पांच विकेट 49 रन के अंदर गंवाए और फिर अंतिम पांच विकेट 20 रन के अंदर गंवा दिए। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए ये स्कोर काफी छोटा था। भारत के लिए अभिषेक ने 68 और हर्षित ने 35 रन का योगदान दिया।