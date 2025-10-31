मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने मारी बाजी, भारतीय बल्लेबाजों का फ्लॉप शो; जानिए दूसरे मैच से जुड़ी 5 बड़ी बातें

भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर ने एक बार फिर निराश किया। उपकप्तान शुभमन गिल व्हाइट बॉल क्रिकेट में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला भी दूसरे मुकाबले में जादू नहीं बिखेर सका। सूर्यकुमार यादव ने एक और गिल ने पांच रन का योगदान दिया।
दूसरे टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए। भारतीय पारी के दौरान वह अंत तक डटे रहे लेकिन हर्षित के अलावा अन्य बल्लेबाज ज्यादा समय तक उनका साथ नहीं दे सके। जिसके कारण भारतीय टीम आठ गेंद शेष रहते ही ऑलआउट हो गई। अभिषेक ने 37 गेंद में 68 रन बनाए। भारत के नौ बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके।
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड का कहर देखने को मिला। हेजलवुड ने शुभमन गिल, तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव को पवेलियन का रास्ता दिखाया। पावरप्ले के अंदर ही जोश ने भारत के टॉप ऑर्डर को धराशाई कर दिया, जिससे भारतीय टीम उबर नहीं सकी। जोश हेजलवुड ने मेलबर्न में 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर तीन विकेट लिए।
मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय टीम पूरे ओवर नहीं खेल सकी। टीम ने 18.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 125 रन बनाए। भारतीय टीम ने शुरुआती पांच विकेट 49 रन के अंदर गंवाए और फिर अंतिम पांच विकेट 20 रन के अंदर गंवा दिए। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए ये स्कोर काफी छोटा था। भारत के लिए अभिषेक ने 68 और हर्षित ने 35 रन का योगदान दिया।
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया126 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए, मिचेल मार्श (46) और ट्रेविस हेड (28) ने पावरप्ले में ही 51 रन जोड़ दिए। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स की आक्रामक शुरुआत ने भारत की मैच में वापसी की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह, वरुण और कुलदीप ने 2-2 विकेट लिए।