IND vs WI: अजेय रहा भारत! जायसवाल का दम, कुलदीप का अट्ठा; दिल्ली टेस्ट की खास बातें

भारत पड़ा फिर भारी

भारत ने वेस्टइंडीज को दिल्ली टेस्ट में 7 विकेट से हराकर दो मैच की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। भारत ने पहली पारी 5 विकेट के नुकसान पर 518 रन पर घोषित की थी। जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रन पर सिमट गई और उसे फॉलो ऑन के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी पारी में कैरिबियाई बल्लेबाजों ने उम्मीद जगाने वाला प्रदर्शन किया और 390 रन बनाए। इस तरह भारत को जीत के लिए चौथी पारी में 122 रन का लक्ष्य मिला जिसे पांचवें दिन के पहले सेशन में ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस तरह भारत ने दिल्ली टेस्ट 7 विकेट से अपने नाम किया। कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द मैच रहे और रविंद्र जडेजा प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। शुभमन गिल की कप्तानी में ये पहली टेस्ट सीरीज जीत है।