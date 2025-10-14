IND vs WI: अजेय रहा भारत! जायसवाल का दम, कुलदीप का अट्ठा; दिल्ली टेस्ट की खास बातें

भारत ने वेस्टइंडीज को दिल्ली टेस्ट में 7 विकेट से हराकर दो मैच की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। भारत ने पहली पारी 5 विकेट के नुकसान पर 518 रन पर घोषित की थी। जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रन पर सिमट गई और उसे फॉलो ऑन के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी पारी में कैरिबियाई बल्लेबाजों ने उम्मीद जगाने वाला प्रदर्शन किया और 390 रन बनाए। इस तरह भारत को जीत के लिए चौथी पारी में 122 रन का लक्ष्य मिला जिसे पांचवें दिन के पहले सेशन में ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस तरह भारत ने दिल्ली टेस्ट 7 विकेट से अपने नाम किया। कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द मैच रहे और रविंद्र जडेजा प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। शुभमन गिल की कप्तानी में ये पहली टेस्ट सीरीज जीत है।
मैच की खास बातों की बात करें तो भारत की तरफ से 2 शतक लगे और दोनों ही पहली पारी में क्योंकि दूसरी पारी में तो लक्ष्य ही मामूली था। यशस्वी जायसवाल ने 175 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 22 चौके जड़े। कप्तान शुभमन गिल और उनके बीच गफलत हुई जिस वजह से वह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट हो गए। इस तरह वह दोहरे शतक से चूक गए। इस मैच में गिल ने भी शतक जड़ा और 129 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 16 चौके और 2 छक्के जड़े।
भारत की पहली पारी में साई सुदर्शन ने शानदार पारी खेली और दिखाया कि कप्तान शुभमन गिल और टीम मैनेजमेंट को उन पर इतना भरोसा क्यों हैं। नाकामियों के बाद भी उन्हें मौके मिले और दिल्ली टेस्ट में उन्होंने इसे अच्छे से भुनाया। वह अपने टेस्ट करियर के पहले शतक से सिर्फ 13 रन से चूक गए और 87 के निजी स्कोर पर वॉरिकन का शिकार बने। उन्होंने दूसरी पारी में भी 39 रन का अहम योगदान दिया।
दिल्ली टेस्ट कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने वेस्टइंडीज की पहली पारी में 82 रन देकर 5 विकेट लेने का कारनामा किया। दूसरी पारी में भी उन्होंने 3 विकेट चटकाए। इस तरह मैच में उनके नाम 8 विकेट रहे। यह किसी टेस्ट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
पहला टेस्ट तीन दिन में ही खत्म हो गया था लेकिन दूसरा टेस्ट पांचवें दिन तक चला। ये दिल्ली टेस्ट की दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के शानदार प्रतिरोध की बदौलत हुआ। उसके दो बल्लेबाजों जॉन कैंपबेल और शाई होप ने शतक जड़े। कैंपबेल ने 115 रन बनाए और ये उनका पहला टेस्ट शतक था और भारत के खिलाफ 19 साल बाद किसी कैरिबियाई ओपनर से शतक जड़ा। भारतीय सरजमीं पर तो 23 साल बाद ऐसा हुआ। उनके अलावा शाई होप ने 103 रन की शानदार पारी खेली। आखिरी विकेट के लिए तो वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने 89 रन की साझेदारी की।
दिल्ली टेस्ट में केएल राहुल भी लय में दिखे। पहली पारी में भी वह अच्छे टच में दिख रहे थे लेकिन शानदार शुरुआत को लंबी पारी में नहीं बदल पाए और 38 रन पर अपना विकेट गंवा बैठे। उसकी कसर उन्होंने दूसरी पारी में पूरी की और ये ओपनर शानदार अर्धशतक जड़कर टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटा। केएल राहुल ने दूसरी पारी में 58 रन की नाबाद पारी खेली और इस दौरान 6 चौके और 2 छक्के लगाए।