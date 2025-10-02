Ind vs WI Jasprit bumrah Mohammed Siraj and kl rahul shine in India vs West Indies 1st Test day 1 पहले ही दिन वेस्टइंडीज ने खड़े किए हाथ, भारत के इन खिलाड़ियों ने दिखाया जलवा
पहले ही दिन वेस्टइंडीज ने खड़े किए हाथ, भारत के इन खिलाड़ियों ने दिखाया जलवा

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 162 रन ही बना सकी। इसके जवाब में भारत ने दिन का खेल समाप्त होने पर दो विकेट पर 121 रन बना लिए हैं। पहले दिन सिराज-बुमराह के बाद केएल राहुल ने विंडीज को परेशान किया।

Himanshu SinghThu, 2 Oct 2025 07:17 PM
1/5

मोहम्मद सिराज

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज वेस्टइंडीज के खिलाफ भी शानदार फॉर्म में नजर आए। सिराज ने वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। मोहम्मद सिराज ने 14 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट लिए। सिराज ने 42 मैच में 127 विकेट लिए हैं।

2/5

जसप्रीत बुमराह

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी सिराज का भरपूर साथ दिया। बुमराह ने 14 ओवर में तीन विकेट लेकर 42 रन लिए। बुमराह ने कैंपबेल, जस्टिन और लायने का विकेट चटकाया। बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों में 21 विकेट लिए थे।

3/5

कुलदीप यादव

एशिया कप में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले कुलदीप यादव को लंबे समय बाद टेस्ट टीम में जगह मिली। कुलदीप ने पहले ही मैच में दमदार प्रदर्शन किया। कुलदीप ने 6.1 ओवर में दो विकेट लेकर 25 रन दिए। कुलदीप ने शाई होप और वेरिकन का विकेट गंवाया।

4/5

यशस्वी जायसवाल

सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी शानदार फॉर्म में है। यशस्वी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली पारी में 54 गेंद में 36 रन बनाए। जायसवाल ने राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 68 रन जोड़े।

5/5

केएल राहुल

भारत के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल का शानदार फॉर्म जारी है। राहुल 2025 में टेस्ट में खूब रन बटोर रहे हैं। राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 114 गेंद में नाबाद 53 रन बनाए हैं। राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी खूब रन बटोरे थे।

