पहले ही दिन वेस्टइंडीज ने खड़े किए हाथ, भारत के इन खिलाड़ियों ने दिखाया जलवा

केएल राहुल

भारत के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल का शानदार फॉर्म जारी है। राहुल 2025 में टेस्ट में खूब रन बटोर रहे हैं। राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 114 गेंद में नाबाद 53 रन बनाए हैं। राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी खूब रन बटोरे थे।