ये हैं एशिया कप फाइनल के 5 'भारतीय बाजीगर', तिलक वर्मा ने पाकिस्तान को रुलाए खून के आंसू

तिलक ने रुलाए खून के आंसू

तिलक वर्मा ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाए। उन्होंने दुबई में 53 गेंदों में नाबाद 69 रनों की यागदार पारी खेली। उनके बल्ले से तीन चौके और चार छक्के निकले। तिलक ने उस वक्त मोर्चा संभाला जब अभिषेक शर्मा (5), कप्तान सूर्यकुमार यादव (1) और शुभमन गिल (12) का बल्ला नहीं चला। भारत ने 20 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे। ऐसे में चौथे नंबर पर उतरे 22 वर्षीय बल्लेबाज ने पाकिस्तनी गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ी और भारत के माथे पर जीत का तिलक लगाकर लौटे। उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया।