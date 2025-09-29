IND vs PAK TOP 5 Team India Heroes in Asia Cup final Victory Tilak Varma made Pakistan cry tears of blood ये हैं एशिया कप फाइनल के 5 'भारतीय बाजीगर', तिलक वर्मा ने पाकिस्तान को रुलाए खून के आंसू
टीम इंडिया ने टी20 एशिया कप 2025 के रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से शिकस्त दी। भारत ने पाकिस्तान को 19.1 ओवर में ढेर करने के बाद दो गेंद बाकी रहते 150 रन बनाकर विजयी परचम फहराया। भारत ने 9वीं बार खिताब जीता है। जानिए, फाइनल के 5 'भारतीय बाजीगर' कौन हैं?

Md.Akram Mon, 29 Sep 2025 01:10 AM
तिलक ने रुलाए खून के आंसू

तिलक वर्मा ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाए। उन्होंने दुबई में 53 गेंदों में नाबाद 69 रनों की यागदार पारी खेली। उनके बल्ले से तीन चौके और चार छक्के निकले। तिलक ने उस वक्त मोर्चा संभाला जब अभिषेक शर्मा (5), कप्तान सूर्यकुमार यादव (1) और शुभमन गिल (12) का बल्ला नहीं चला। भारत ने 20 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे। ऐसे में चौथे नंबर पर उतरे 22 वर्षीय बल्लेबाज ने पाकिस्तनी गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ी और भारत के माथे पर जीत का तिलक लगाकर लौटे। उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया।

सैमसन ने निभाया बखूबी साथ

शीर्षक्रम के ढहने के बाद संजू सैमसन ने तिलक का बखूबी साथ निभाया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी की और भारत की मैच में वापसी कराई। सैमसन ने 21 गेंदों में 24 रनों की उपयोगी पारी खेली, जिसमें दो चौके और एक छक्का है। वह 13वें ओवर में 77 के स्कोर पर पवेलियन लौटे।

शिवम दुबे ने काटा गदर

फाइनल में किफायती (3 ओवर में 23) गेंदबाजी करने के बाद ऑलराउंडर शिवम दुबे ने बल्ले से गदर काटा। उन्होंने 22 गेंदों में 33 रन बनाए। दुबे ने दो चौके और दो छक्के लगाए। दुबे ने तिलक के संग पांचवें विकेट के लिए 60 रनों की पार्टनरशिप की और पाकिस्तान को बैकुफट पर धकेला। एक समय लगा रहा था कि दोनों जिताकर लौटेंगे लेकिन दुबे 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट गंवा बैठे। रिंकू सिंह (4*) ने चौका लगाकर भारत को जीत की दहलीज पार कराई। पाकिस्तान के 146 के जवाब में भारत ने 19.4 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए।

कुलदीप का 'घातक चौका'

कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने खिताबी मुकाबले में 'घातक चौका' मारा। उन्होंने चार ओवर में 30 रन खर्च किए और चार विकेट झटके। कुलदीप ने तीन विकेट तो एक ही ओवर में निकाले। उन्होंने सईम अयूब (14), कप्तान सलमान आगा(8), शाहीन अफरीदी (0) और फहीम अशरफ (4) का शिकार किया। कुलदीप की शानदार गेंदबाजी के कारण पाकिस्तान टीम अच्छी शुरुआत के बावजूद बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी।

चक्रवर्ती का भी जवाब नहीं

'मिस्ट्री स्पिनर' वरुण चक्रवर्ती ने भी फाइनल में अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने चार ओवर में 30 रन खर्च करने के बाद दो अहम विकेट चटकाए। साहिबजादा फरहान (57) और फखर जमां (46) ने पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़कर भारतीय खेमे को काफी टेंशन दी। चक्रवर्ती ने 10वें ओवर में फरहान का शिकार किया, जिसके बाद पाकिस्तान टीम बुरी तरह लड़खड़ा गई। उन्होंने 15वें ओवर में फखर को अपने जाल में फंसाया। पाकिस्तान टीम ने 9 विकेट 62 न जोड़कर गंवाए।

